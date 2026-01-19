I sette quadranti ricorda un' altra amatissima saga Netflix e la chiave è Helena Bonham Carter

Netflix copia se stessa nell'ultima serie che ha conquistato tutti sulla piattaforma? La somiglianza sembra suggerita dal personaggio di Lady Caterham interpretato da Bonham Carter La serie Netflix I sette quadranti di Agatha Christie vede Helena Bonham Carter nei panni di Lady Caterham, e il colpo di scena nella storia del suo personaggio ricorda un'altra saga Netflix che la vede nel cast. Lo show è ovviamente schizzato in cima alla Top 10 settimanale di Netflix confermando l'interesse spasmodico del pubblico in streaming per il genere mystery, in particolare per il classico giallo britannico, il whodunit, rilanciato di recente dalla saga Knives Out di Rian Johnson. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

‘I sette quadranti di Agatha Christie’: il trailer della serie con Helena Bonham Carter

È stato pubblicato il trailer italiano della nuova serie Netflix,

