‘I sette quadranti di Agatha Christie’ | il trailer della serie con Helena Bonham Carter

È stato pubblicato il trailer italiano della nuova serie Netflix,

E’ uscito l’atteso trailer italiano della nuova serie tv targata Netflix I sette quadranti di Agatha Christie. La serie sarà divisa in tre episodi e avrà tantissimi spunti di riflessione, tutti inanellabili attorno ad un gioiello firmato Agatha Christie. Per gli amanti del giallo, per gli appassionati di letteratura, per chi sente di esser vissuto in tante epoche antiche questa serie garantisce un viaggio indimenticabile. Scopriamo la data d’uscita e tutti i dettagli della nuova produzione. Nel mondo ever grenne di Agatha Christie. Torna a splendere imperituro il genere letterario del whodunit, ossia, del giallo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

