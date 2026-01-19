Perché si dice che Brahim Diaz abbia sbagliato di proposito il rigore in finale di Coppa d'Africa

L’episodio del rigore sbagliato da Brahim Diaz in finale di Coppa d’Africa ha suscitato diverse interpretazioni. Alcuni osservatori e sostenitori di teorie alternative ritengono che il giocatore abbia agito volontariamente. Le opinioni si sono divise, alimentando discussioni e polemiche sul risultato della partita tra Marocco e Senegal, quest’ultimo laureatosi campione.

Le interpretazioni soggettive sull'episodio da parte di complottisti e scettici hanno alimentato le polemiche sul rocambolesco epilogo della sfida tra Marocco e Senegal (poi divenuto campione).🔗 Leggi su Fanpage.it

Brahim Diaz calcia un rigore sciagurato nella finale di Coppa d’Africa: c’è una teoria assurda

Durante la finale della Coppa d'Africa, Brahim Diaz ha calciato un rigore con una scelta insolita, attirando l'attenzione dei media. La sua esecuzione ha suscitato molte interpretazioni e discussioni tra tifosi e analisti, diventando un episodio di grande interesse. In questo articolo, analizzeremo i dettagli di quell'episodio e le eventuali implicazioni per il giocatore e la squadra marocchina.

Rigore allo scadere, ma Brahim Diaz sbaglia il cucchiaio: clamoroso in finale di Coppa d’Africa

Durante la finale di Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal, un episodio particolare ha attirato l’attenzione. Negli ultimi minuti di gioco, con il punteggio ancora in parità, Brahim Diaz ha tentato un rigore con un improbabile pallonetto, che è stato parato dall’ex portiere del Chelsea, Mendy. Un momento che ha segnato un’occasione mancata e suscitato sorpresa tra gli appassionati di calcio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Come si dice “Amore”? - : stagioni, episodi, trama, genere, cast e trailer in collaborazione con MYmovies. repubblica.it

Ma perché si dice "idem con patate" L'origine di questa espressione vi strapperà un sorriso... - facebook.com facebook