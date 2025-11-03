I libri scelti da Internazionale
Da I vulnerabili di Sigrid Nunez all’antologia horror Qualcosa là fuori. Le recensioni della stampa straniera. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Un progetto culturale che trasforma Messina in un circuito di lettura e condivisione. Cinque librerie, cinque libri scelti con passione e un calendario di incontri mensili dove lettori e lettrici potranno ritrovarsi, conoscersi e confrontarsi. Un viaggio tra parole, storie
C'è anche il mio "Voci dal confine" nella vetrina dei sei libri scelti la settimana scorsa da HuffPost Italia
LIBRI E DISABILITA' AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 2013 - Appuntamento da non perdere al Salone Internazionale del Libro di Torino che si svolge da giovedì 16 a lunedì 20 maggio 2013, nel celebre stabilimento Fiat, il Lingotto. Scrive disabili.com