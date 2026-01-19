In questa intervista, Paolo Cioni, interprete di Marchino in

Lo scatenato interprete di Marchino, pisano come il regista Roan Johnson, ci parla della curiosa parabola del suo personaggio, da fidanzato della Tizi a King of Tirreno. Marchino è la colonna del BarLume. Mentre i suoi colleghi Viviani, Beppe e Tizi sono distratti dalle loro vicissitudini sentimentali e dai casi da risolvere lui, inossidabile, è sempre dietro il bancone a fare caffé e a servire sprizzini ai Bimbi. E pensare che è stato il primo a innamorarsi della Tizi e l'unico (finora) a sposarla. "Sono l'unico ad averla sposata senza farci sesso" scherza il suo interprete Paolo Cioni, pisano come il regista Roan Johnson, con cui ha sviluppato una certa intesa dopo tredici stagioni del BarLume e due film (I primi della lista e Fino a qui . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I delitti del BarLume 13, Paolo Cioni: “Il futuro di Marchino? Magari avrà i poteri come in Stranger Things!"

I delitti del BarLume: Il matrimonio di Pasquali su Sky e NOWI delitti del BarLume: Il matrimonio di Pasquali, disponibile su Sky e NOW, è l’ultima stagione della serie Sky Original.

Leggi anche: Stranger things 5: scopri come funzionano i poteri di will

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Come finisce "I Delitti del BarLume - La danza dello squalo" e cosa sappiamo di una possibile quattordicesima stagione? - Con La danza dello squalo, I delitti del BarLume arriva alla conclusione della sua tredicesima stagione. alfemminile.com