Dai saloni al giardino romantico che ispirò Wagner | visita guidata di Villa Tasca

Domenica 11 gennaio alle 10:30, si terrà una visita guidata a Villa Tasca, residenza storica di Palermo. L’itinerario comprende i saloni eleganti e il giardino romantico che ispirò Wagner. Questa sarà l’ultima occasione dell’anno per scoprire uno dei luoghi più rappresentativi della Sicilia, sede dei conti Tasca d’Almerita, e immergersi nella sua atmosfera ricca di storia e charme.

Domenica 11 gennaio alle ore 10:30, prefestivo e ultima data dell'anno, visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più esclusive di Sicilia e casa dei conti Tasca d'Almerita. La dimora, con quasi cinque secoli di storia, dalle.

