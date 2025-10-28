Stefano Ranzani debutta sul podio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana nella 66esima stagione
Dopo il grande successo del concerto inaugurale con i Carmina Burana di Orff, la 66ª Stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana prosegue con un appuntamento dedicato al grande classicismo viennese, affidato alla bacchetta di Stefano Ranzani, direttore di fama internazionale, ospite. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
