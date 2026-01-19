Ho il seno più grande del Regno Unito e non smetterà mai di crescere Dopo aver aperto OnlyFans l’ho amato | l’incredibile storia di Summer Robert

Summer Robert, 28 anni, è nota per avere il seno più grande del Regno Unito, con una coppa R. Dopo aver aperto un profilo su OnlyFans, ha condiviso la sua esperienza, descrivendo la crescita continua del suo seno come una parte significativa della sua vita. La sua storia riflette le sfide e le scelte personali legate a questa condizione unica, offrendo uno sguardo autentico sulla sua quotidianità.

Oltre la sesta di reggiseno. Croce e delizia. È la storia della 28enne Summer Robert, ha raccontato al Daily Star di “avere il seno più grande del Regno Unito, essendo l’orgogliosa proprietaria di una coppa R”. Ma c’è anche il rovescio della medaglia. L’ex direttrice di un ristorante, originaria di Glasgow, in Scozia, ha sempre avuto “un seno grande e continuerà a crescere”. Summer soffre di una patologia chiamata Macromastia. Il termine medico indica un seno “anormalmente grande, che può portare a diverse complicazioni come dolori cronici a schiena, collo e spalle, mal di testa, solchi nelle spalline del reggiseno e difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

