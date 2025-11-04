La storia di Helen Duncan l'ultima strega del Regno Unito arrestata per aver rivelato segreti militari

Helen Duncan è stata l'ultima donna a essere arrestata per stregoneria e no, non è un fatto risalente al 1600 a Salem, bensì al 1944 e in Europa. Ecco la storia della finta medium scozzese che ha scontato 9 mesi di prigione e ha diviso l'opinione pubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Storie dal bunker HELEN DI WYNDHORN di Tom King e Bilquis Evely "Helen di Wyndhorn" è un fantasy, una storia d’avventura, un romanzo gotico. E come ogni romanzo gotico che si rispetti, è ambientato in un luogo ben preciso che assurge a personaggi - facebook.com Vai su Facebook

La storia di Helen Duncan, l’ultima strega del Regno Unito arrestata per aver rivelato segreti militari - Helen Duncan è stata l'ultima donna a essere arrestata per stregoneria e no, non è un fatto risalente al 1600 a Salem, bensì al 1944 e in Europa ... Segnala fanpage.it

Helen Duncan - Fallon le ha consegnato un palloncino gonfiato con l’elio, e ne ha preso uno per sé. ilpost.it scrive