Gruppo Balsamo | Così gestiamo i transfer di lusso per vip e star

IL GRUPPO Balsamo di Pietro Trapletti si occupa di transfer di persone d'alto livello per aziende, istituzioni, grandi eventi di moda e importanti personaggi della musica, stelle di fama mondiale, ma anche enti diplomatici e governativi. Tutto è iniziato nel 1989, a Casazza, quando il padre fondò una piccola compagnia con l'impiego di qualche mezzo e da allora l'azienda, portata avanti dal figlio Pietro dal 2002, ha registrato una crescita rapida e rilevante, estendendosi da Bergamo a Milano, da New York alla Corea, dal Canada agli Emirati e dall'Australia all'America Latina. Il gruppo oggi dispone della collaborazione di oltre 900 autisti con auto nuove e di lusso, oltre che a collaborazioni sempre più strategiche nell'ambito dei servizi aggiuntivi al core business, come elicotteri, aerei privati, personal assistant concierge services.

