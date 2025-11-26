Da Alcaraz a Berrettini | così i tennisti in vacanza nei resort di lusso fanno da allenatori ai turisti vip

Apprendere da vicino le tecniche di servizio di Matteo Berrettini o il drop shot di Carlos Alcaraz mentre ci si rilassa in vacanza in resort di lusso è possibile. È la nuova tendenza targata Lux Tennis, società che – come si evince dal nome – si occupa di creare partnership con luoghi di lusso in varie di zone del mondo, garantendo lezioni private tennistiche, a volte anche con campioni del tennis che – occasionalmente o con continuità – collaborano con l'agenzia. Esempio pratico: Matteo Berrettini si trova alle Maldive in questi giorni con il fratello Jacopo. Per quattro giorni è possibile incontrarli, partecipare a una lezione di tennis da un'ora personalizzata e scambiare due parole con loro.

