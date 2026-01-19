Groenlandia Toffoli Intermonte | Per Usa valore strategico incalcolabile
Secondo Toffoli di Intermonte, la Groenlandia assume un ruolo strategico di grande importanza per gli Stati Uniti, con l'ipotesi di una presenza statunitense rafforzata nel 2026. Questa eventualità sottolinea come l'isola, ricca di risorse e posizione geografica, continui a essere un punto di interesse cruciale negli scenari geopolitici mondiali.
(Adnkronos) – "L'ipotesi di una Groenlandia a stelle e strisce è tornata prepotentemente al centro dell'agenda globale nel 2026. Non esiste un prezzo di mercato. Secondo un report pubblicato da Nbc News dove si citano fonti vicine all’amministrazione Trump, una valutazione ipotetica potrebbe essere di circa 700 miliardi di dollari, ma il valore strategico è.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Trump e la Groenlandia: interesse strategico, problemi legaliNel 2019, Donald Trump aveva manifestato interesse per l'acquisto della Groenlandia, suscitando attenzione internazionale.
Scrive il presidente Usa che i dazi si pagheranno finché «non verrà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia» - facebook.com facebook
