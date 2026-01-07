Trump e la Groenlandia | interesse strategico problemi legali

Nel 2019, Donald Trump aveva manifestato interesse per l'acquisto della Groenlandia, suscitando attenzione internazionale. La proposta, motivata da ragioni strategiche, ha incontrato anche ostacoli legali e politici. Recentemente, questa idea è tornata al centro dell’attenzione, evidenziando i dubbi e le sfide di un’eventuale operazione. Analizzare le motivazioni e le implicazioni di questa proposta permette di comprendere meglio le questioni di interesse e le criticità legate alla sovranità dell’isola.

Il numero uno statunitense non molla la presa. L'idea di acquistare la Groenlandia, rilanciata dal presidente Donald Trump già nel 2019, torna sotto i riflettori. Strategicamente, l'isola è fondamentale: si trova sul Giuk Gap, punto chiave per monitorare i movimenti militari di Russia e Cina nell'Artico. Gli Stati Uniti potrebbero proporre un accordo simile al Compact of Free Association, già in vigore con Micronesia e Isole Marshall, che garantirebbe autonomia interna e difesa americana in cambio di basi militari. Ma c'è un problema: la Groenlandia non è uno Stato sovrano, ma parte del Regno di Danimarca.

