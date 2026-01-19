Governo Meloni nel 2025 mille decreti e il 99,2% di risorse sbloccate

Nel 2025, il Governo Meloni ha raggiunto importanti traguardi nell’attuazione delle politiche, con circa mille decreti approvati e il 99,2% delle risorse sbloccate. La tredicesima relazione di monitoraggio del Dipartimento per il Programma di Governo, guidata dal sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, evidenzia un andamento positivo nel processo di attuazione delle misure previste, segnando un anno di particolare attività e impegno amministrativo.

Il Governo Meloni chiude il 2025 con numeri da record nell’attuazione delle proprie politiche, secondo la tredicesima relazione di monitoraggio del Dipartimento per il Programma di Governo, guidata dal sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Al 31 dicembre 2025, il 99,2% delle risorse stanziate risulta già disponibile e utilizzabile: circa 301,7 miliardi di euro, di cui 292,4 miliardi deliberati dall’attuale esecutivo e 9,3 miliardi sbloccati da misure ereditate.Complessivamente sono stati adottati 1.077 decreti, 794 di iniziativa governativa e 283 dalla precedente legislatura. Il tasso di adozione dei decreti attuativi raggiunge il 68,7%, “il valore più alto dall’inizio della legislatura”, con oltre 1. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Governo Meloni da record nel 2025: oltre mille decreti e il 99,7% di risorse sbloccate subito. I "numeri" di Fazzolari

Nel 2025, il Governo Meloni ha raggiunto importanti traguardi nell’attuazione delle politiche, con oltre mille decreti approvati. Secondo la relazione sul monitoraggio dei provvedimenti, il 99,7% delle risorse stanziate, pari a circa 301,7 miliardi di euro, è stato immediatamente reso disponibile. Questi dati evidenziano l’efficienza dell’esecutivo nel garantire l’utilizzo tempestivo delle risorse pubbliche.

