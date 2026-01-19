Gli eventi di fine gennaio e di febbraio della ProLoco Piazzola sul Brenta

Ecco gli eventi organizzati dalla ProLoco Piazzola sul Brenta a fine gennaio e febbraio, tra cui il tradizionale mercatino dell'antiquariato

Di seguito gli eventi di fine gennaio e febbraio della ProLoco Piazzola sul Brenta. Mercatino dell'antiquariato "Cose d'altri tempi"MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO "COSE D'ALTRI TEMPI"DOMENICA 25 GENNAIO 2026UN TUFFO NEL PASSATO AL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO dalle 8 in poi. Cari amici.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Festa della Befana a Piazzola sul Brenta

La magia dell’Epifania torna a Piazzola sul Brenta con la tradizionale Festa della Befana, un evento ricco di allegria e tradizione. Un momento speciale per famiglie e bambini, che si immergono in un’atmosfera fiabesca fatta di dolci, giochi e sorprese. Un’occasione unica per vivere la genuina accoglienza e riscoprire le radici di questa festività tanto amata.

Leggi anche: Mercatino di Natale a Piazzola sul Brenta

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dai mercatini vintage al pattinaggio sul ghiaccio: gli eventi del weekend tra Firenze e dintorni - Dal 28 novembre è aperto Florence on Ice: la ruota panoramica torna a girare alla Fortezza da Basso. 055firenze.it