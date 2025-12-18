Festa della Befana a Piazzola sul Brenta

La magia dell’Epifania torna a Piazzola sul Brenta con la tradizionale Festa della Befana, un evento ricco di allegria e tradizione. Un momento speciale per famiglie e bambini, che si immergono in un’atmosfera fiabesca fatta di dolci, giochi e sorprese. Un’occasione unica per vivere la genuina accoglienza e riscoprire le radici di questa festività tanto amata.

La magia dell’Epifania torna a Piazzola sul Brenta con la tradizionale Festa della Befana, un appuntamento amatissimo da famiglie e bambini. Un pomeriggio divertente, dolce e pieno di atmosfera, ideale per concludere le festività natalizie con un sorriso. Martedì 6 gennaio 2026 – Ore 14.30. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

