George Russell frustrato non può collezionare macchine di Formula 1 | Colpa dei limiti di budget
George Russell desidera conservare le monoposto di Formula 1 che guida, ma le restrizioni imposte dal limite di budget della FIA impediscono questa possibilità. La ridotta produzione di monoscocche, dovuta alle restrizioni economiche, limita le opportunità di collezionismo e di conservazione delle vetture di Formula 1. Questa situazione evidenzia le conseguenze pratiche delle norme finanziarie sul mondo delle corse, influenzando anche aspetti meno evidenti come il collezionismo e la conservazione storica.
George Russell vorrebbe portarsi a case le monoposto di Formula 1 che guida, ma non può farlo: colpa del "budget cup" della FIA, le monoscocche prodotte oggi sono troppo poche.🔗 Leggi su Fanpage.it
