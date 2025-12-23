Charles Leclerc lascia senza parole George Russell con il suo regalo di Natale | Cattivello

Durante il tradizionale scambio di regali natalizi tra i piloti di Formula 1, Charles Leclerc ha sorprenduto George Russell con un gesto scherzoso e originale. Il gesto, nato dal famoso sorpasso di Zandvoort, si è trasformato in un momento di leggerezza e spirito natalizio, evidenziando il buon rapporto tra i protagonisti del campionato. Un episodio che unisce sport e convivialità, senza eccessi, in un clima di rispetto e amicizia.

Il pilota Ferrari trasforma il sorpasso discusso di Zandvoort in uno sfottò natalizio durante il Secret Santa della Formula 1. Russell resta spiazzato, poi risponde con ironia.

