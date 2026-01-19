Genova il Riesame tiene Mohammad Hannoun in carcere Tornano in libertà altri tre indagati dell’inchiesta sui fondi a Hamas

A Genova, il tribunale del Riesame ha confermato la detenzione di Mohammad Hannoun, accusato di finanziare Hamas tramite le sue associazioni. Restano in carcere anche altri tre indagati coinvolti nell’inchiesta. La decisione si inserisce in un contesto giudiziario complesso, che riguarda presunti legami tra attività benefiche e il sostegno a organizzazioni terroristiche.

Resta in carcere Mohammad Hannoun, l’architetto e attivista palestinese accusato di essere un finanziatore di Hamas attraverso le sue associazioni benefiche e di essere il vertice della cellula italiana dell’organizzazione islamista. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Genova, che ha annullato tre delle sette misure cautelari eseguite il 27 dicembre scorso. Le motivazioni della decisione saranno depositate entro trenta giorni. La difesa: «Esclusa la “battlefield evidence” israeliana». Il Riesame avrebbe valutato come consistente l’impianto accusatorio per Hannoun, pur disponendo la scarcerazione per gli altri indagati.🔗 Leggi su Open.online

