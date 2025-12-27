chi sono mohammad hannoun e gli altri otto indagati per terrorismo a genova

Genova, 27 dicembre 2025 – C’è anche il presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia, Mohammad Hannoun, tra i nove arrestati nell’ambito dell’ operazione antiterrorismo coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero costituito una cellula straniera di Hamas. L’indagine ha messo sotto la lente in particolare tre associazioni di beneficenza con sede a Genova o Milano, i cui flussi finanziari sono risultati sospetti. Da quanto è emerso, infatti, le donazioni ricevute venivano destinate ad altre associazioni sotto il controllo diretto Hamas a Gaza, nei Territori Palestinesi o in Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Membri e finanziatori di Hamas, 9 arresti a Genova: c'è anche presidente associazione palestinesi in Italia.

