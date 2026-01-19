Garlasco anche la Cassazione conferma il no al sequestro ai dispositivi dell’ex pm Venditti Rigetto totale

La Cassazione ha confermato il rigetto del sequestro dei dispositivi di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, nel procedimento riguardante l’inchiesta per corruzione in atti giudiziari legata al caso Garlasco. La decisione, già presa dal Tribunale del Riesame, sottolinea l’assenza di motivi per procedere con il sequestro, mantenendo così la posizione di Venditti nel procedimento in corso.

La Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale del Riesame che, il 17 novembre scorso, aveva annullato il decreto di sequestro dei dispositivi elettronici di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, indagato nel filone dell’inchiesta per corruzione in atti giudiziari legata al caso Garlasco. Con il “ rigetto totale ” del ricorso della Procura di Brescia, la Corte ha ribadito la propria posizione in merito alla mancanza di una giustificazione adeguata per procedere con un sequestro così esteso e generico, che avrebbe riguardato telefoni, pc, tablet e altri dispositivi elettronici di Venditti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Garlasco, la Cassazione dice no al sequestro dei dispositivi dell’ex pm Mario Venditti: perché ora pc e telefoni devono essere restituiti

La Cassazione ha respinto la richiesta di sequestro dei dispositivi dell’ex pm Mario Venditti, ordinando la loro restituzione. La decisione riguarda undici computer e telefoni sequestrati durante un procedimento giudiziario, la cui analisi non potrà più essere condotta. La vicenda si inserisce nel quadro delle procedure legali e delle garanzie di tutela dei diritti dell’indagato, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso delle norme.

