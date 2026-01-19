Garante privacy cosa succede ora sul fronte giudiziario? C’è un fatto importante su cui riflettere

Recentemente, il Garante Privacy si è trovato al centro di un'importante vicenda giudiziaria. Il 15 gennaio è stato avviato un procedimento penale nei confronti dei membri del Collegio, con accuse di peculato e corruzione legate a spese e decisioni adottate. Questa sviluppata situazione solleva interrogativi sul futuro dell’istituzione e sulla tutela della privacy in Italia. È fondamentale monitorare gli sviluppi e riflettere sulle implicazioni di questo episodio.

La notizia è oramai nota. Il Collegio del Garante Privacy è stato investito da una burrasca mediatica che si è trasformata il 15 gennaio anche in una tempesta giudiziaria, attraverso l’avvio di un procedimento penale con capi di imputazione provvisori, a carico dei componenti del Collegio, di peculato ( per le spese “pazze”) e di corruzione (per presunti favoritismi nell’emissione o, all’opposto, di omissione di provvedimenti). Nel frattempo il membro del Collegio, Guido Scorza, ha rassegnato le proprie dimissioni. Ma ora cosa potrà accadere dal punto di vista giudiziario? Il procedimento ha debuttato con l’adozione di misure cautelari reali di sequestro, conseguenti a perquisizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Indagine sul Garante della Privacy: accertamenti su spese e procedimenti sanzionatori. Di cosa è accusato Stanzione

La procura di Roma ha avviato un’indagine riguardante il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, e altri membri del Collegio. L’indagine si concentra su spese, procedimenti sanzionatori e possibili irregolarità nell’attività dell’Autorità. Questo approfondimento mira a chiarire eventuali responsabilità e a garantire trasparenza nell’operato del Garante della Privacy.

