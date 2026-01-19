Gabriele Albertini in mutande di cachemire firmate V | quando il sindaco di Milano si spogliò per Valentino

Il 19 gennaio 2026, si ricorda un episodio insolito: Gabriele Albertini, allora sindaco di Milano, si lasciò fotografare in mutande di cachemire firmate Valentino. Questo gesto simbolico sottolinea il legame tra lo stilista romano, originario di Voghera, e la città meneghina, cuore pulsante della moda italiana. Un episodio che mette in luce il rapporto tra moda, politica e identità locale, tra personaggi e simboli di Milano.

Milano, 19 gennaio 2026 – Valentino, Milano e. un paio di mutande. Lo stilista vogherese, romano d’adozione e col cuore diviso fra la capitale italiana e quella francese aveva con la capitale della moda un rapporto pur non intenso e viscerale come quello di Armani, ma da lombardo – originario di Voghera alla quale era rimasto sempre legato – la metropoli era comunque una meta imprescindibile. La ovvia presenza della griffe nel Quadrilatero della Moda. Il suo sostegno al sistema moda italiano. Tanti i passaggi milanesi dello stilista che aveva il suo quartier generale in piazza Mignanelli, a due passi da Trinità dei Monti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Cosa hanno in comune. Letizia Moratti e Antonio Scurati, Ferruccio de Bortoli e Claudia Buccellati, Massimo Recalcati e Sara Doris, Gabriele Albertini e Susanna Messaggio, Luca Lucini e Ilaria Borletti Buitoni?Letizia Moratti, Antonio Scurati, Ferruccio de Bortoli, Claudia Buccellati, Massimo Recalcati, Sara Doris, Gabriele Albertini, Susanna Messaggio, Luca Lucini e Ilaria Borletti Buitoni condividono un’esperienza comune: essere protagonisti del documentario “Voci di Alumni”, diretto da Massimiliano Finazzer Flory.

Gabriele Albertini: «Dopo la sfilata per Valentino, Armani mi disse: "Hai fatto qualcosa di originale"» - Gabriele Albertini è stato sindaco di Milano dal 1997 al 2006. corriere.it

La candidatura dell’imprenditore della ristorazione sarebbe maturata in ambienti cattolici vicini a Forza Italia. Tra i principali sponsor Gabriele Albertini, ex inquilino di palazzo Marino - facebook.com facebook