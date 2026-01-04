Letizia Moratti, Antonio Scurati, Ferruccio de Bortoli, Claudia Buccellati, Massimo Recalcati, Sara Doris, Gabriele Albertini, Susanna Messaggio, Luca Lucini e Ilaria Borletti Buitoni condividono un’esperienza comune: essere protagonisti del documentario “Voci di Alumni”, diretto da Massimiliano Finazzer Flory. L’opera, in uscita il 14 gennaio al cinema Arlecchino di Milano, è introdotta dalla rettrice Marina Brambilla e

Hanno in comune di essere gli “originali attori” diretti da Massimiliano Finazzer Flory nel docu “Voci di Alumni” in uscita il 14 gennaio a Milano al cinema Arlecchino introdotto della rettrice Marina Brambilla Cosa hanno in comune. Letizia Moratti e Antonio Scurati, Ferruccio de Bortoli e Cl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cosa hanno in comune. Letizia Moratti e Antonio Scurati, Ferruccio de Bortoli e Claudia Buccellati, Massimo Recalcati e Sara Doris, Gabriele Albertini e Susanna Messaggio, Luca Lucini e Ilaria Borletti Buitoni?

Leggi anche: Valore umano e lavoro, Massimo Recalcati e Vanni De Luca ospiti della convention di RomagnaBanca

Leggi anche: Massimo Recalcati presenta il suo libro "La luce e l'onda. Cosa significa insegnare?"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Letizia Battaglia: le “foto di silenzio”; La bella mostra sull’eccezionale lavoro della fotografa palermitana Letizia Battaglia; Festività al Museo San Domenico: aperture straordinarie e visite guidate per la mostra su Letizia Battaglia; Chi è Letizia Arnò, la figlia di Checco Zalone in Buen Camino: età, fidanzato e che film ha fatto.

Letizia di Spagna e Leonor, il look coordinato ha un messaggio nascosto - Una giornata importantissima per Leonor di Spagna, che per la sua prima visita ufficiale in Navarra ha debuttato con lo storico titolo di Principessa di Viana, che detiene da quando suo padre è stato ... dilei.it

Un lettore scrive«Mi domando che cosa intenda fare il Comune in merito al parcheggio abusivo di camper e roulotte dentro al parco Ruffini Un malvezzo che continua a ... - facebook.com facebook