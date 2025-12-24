Un inventario di routine si è trasformato nel punto di partenza di un’indagine che ha portato alla denuncia di un uomo di 58 anni, residente nella Bassa Friulana, ritenuto responsabile di un furto ai danni di una ditta del territorio.Gli ammanchi scoperti in magazzinoI fatti risalgono allo scorso. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: In possesso di utensili e materiale edile rubati in un cantiere: denunciato 44enne

Leggi anche: Gioielli rubati ai morti nell'obitorio e rivenduti ai 'Compro oro': nei guai quattro dipendenti comunali

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Utensili e attrezzature rubati e rivenduti online: denunciato un ex dipendente - Un inventario di routine si è trasformato nel punto di partenza di un’indagine che ha portato alla denuncia di un uomo di 58 anni, residente nella Bassa Friulana, ritenuto responsabile di un furto ai ... udinetoday.it