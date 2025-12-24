Utensili e attrezzature rubati e rivenduti online | denunciato un ex dipendente
Un inventario di routine si è trasformato nel punto di partenza di un’indagine che ha portato alla denuncia di un uomo di 58 anni, residente nella Bassa Friulana, ritenuto responsabile di un furto ai danni di una ditta del territorio.Gli ammanchi scoperti in magazzinoI fatti risalgono allo scorso. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
