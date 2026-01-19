Fuori dopo tanti anni Striscia la notizia riparte ma senza un volto storico | cosa fa adesso
Il 22 gennaio 2026, “Striscia la Notizia” torna su Canale 5 dopo alcuni anni di pausa. Questa ripresa segna un passaggio importante per il programma, che si presenta con una nuova direzione e senza uno dei volti storici. La trasmissione continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama dell’informazione satirica italiana, adattandosi ai cambiamenti del contesto televisivo e pubblico.
Tra tre giorni, il 22 gennaio 2026, la trasmissione storica tornerà in onda su Canale 5 con una scelta che segna un cambio di passo netto nella storia recente del programma. Approda infatti in prima serata, una collocazione inedita che arriva dopo l’uscita dall’access prime time, spazio ora occupato da La ruota della fortuna, il quiz show “macina ascolti” di Gerry Scotti. Una decisione che ha fatto discutere e che introduce una fase sperimentale per uno dei programmi simbolo della televisione italiana. Il rientro avverrà con una formula ridotta ma mirata: cinque appuntamenti complessivi, uno a settimana, pensati come banco di prova.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Striscia la Notizia torna ma senza il suo inviato più famoso cosa sta accadendo a Mediaset
