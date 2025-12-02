Lo storico conduttore Mediaset senza lavoro cosa rivela dopo anni fuori dalla televisione

Chi è cresciuto negli anni Novanta ricorda perfettamente la sua figura solare e onnipresente. Volto simbolo di una televisione popolare che mescolava leggerezza, curiosità e una comicità mai sopra le righe. In quegli anni la sua presenza era una certezza: dalle fiction come Caro Maestro ai grandi varietà del periodo, passando per programmi iconici quali Paperissima, Buona Domenica, Scherzi A Parte, Il Grande Bluff, Il Galà della Pubblicità e persino i Telegatti. Il conduttore sembrava incarnare l’idea stessa dello showman televisivo capace di parlare a tutti, dai bambini agli adulti, con una naturalezza che appartiene solo ai grandi professionisti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Dopo la chiusura proseguii con le telepromozioni fino alla crisi del 2008. So di aver regalato bei momenti a tanti bambini”. Lo storico conduttore Roberto Ceriotti si racconta ai nostri microfoni, tra ricordi di tanti anni fa e come è cambiata la sua vita oggi - facebook.com Vai su Facebook

