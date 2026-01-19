Frosinone regina del mercato immobiliare | per la Lega è record storico
Frosinone si conferma come uno dei mercati immobiliari più attivi in Italia, secondo quanto riportato dalla Lega. Il capoluogo ciociaro ha registrato un aumento significativo nelle transazioni e nel valore delle proprietà, consolidando la sua posizione tra le città più dinamiche nel settore immobiliare. Un dato che riflette la crescita economica e l’interesse degli investitori per questa area.
Il capoluogo ciociaro balza in vetta alle classifiche nazionali per la vivacità del mercato del mattone. A certificare il trend positivo sono le recenti statistiche diffuse dalle principali riviste di settore e dagli osservatori economici, che indicano Frosinone come il capoluogo italiano con il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Abruzzo: mutui più lunghi e cifre da record spingono il mercato immobiliare
Leggi anche: È record storico di occupati, ma i giovani restano ancora esclusi dal mercato del lavoro
Mercato immobiliare, Frosinone si risveglia dal sonno (+45,1) ma le altre province corrono - Lazio – Nei primi nove mesi del 2025 il mercato immobiliare residenziale del Lazio mostra un andamento decisamente positivo, ... ilpuntoamezzogiorno.it
Pizzeria Regina Margherita Frosinone. . Pronta a realizzare tutti i tuoi sogni da celiaco - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.