Abruzzo | mutui più lunghi e cifre da record spingono il mercato immobiliare

Pescara - In Abruzzo cresce la durata media dei finanziamenti, l’età dei richiedenti sale e gli importi richiesti toccano nuovi massimi nelle province costiere. Nel panorama degli investimenti immobiliari abruzzesi, il 2025 segna un cambiamento significativo: la media dell’età dei richiedenti mutuo è salita a 40 anni e 7 mesi, contro i 40 anni e 5 mesi dell’anno precedente; la durata media dei finanziamenti è aumentata da 23 anni e 8 mesi a 24 anni. Un trend che indica non solo maggiore fiducia da parte degli acquirenti, ma anche una disponibilità più ampia da parte delle banche ad accordare mutui più lunghi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Abruzzo: mutui più lunghi e cifre da record spingono il mercato immobiliare

Argomenti simili trattati di recente

Biblioteche aperte un progetto di legge innovativo in Abruzzo - facebook.com Vai su Facebook

Abruzzo: mutui più lunghi e cifre da record spingono il mercato immobiliare - In Abruzzo cresce la durata media dei finanziamenti, l’età dei richiedenti sale e gli importi richiesti toccano nuovi massimi nelle ... abruzzo24ore.tv scrive

Mutui, in Abruzzo aumentano durata ed età media richiedenti - Aumenta l'età media dei richiedenti, che rispetto allo scorso anno sale dai 40 anni e 5 mesi in media ai 40 anni e 7 mesi, e cresce anche la durata media dei finanziamenti, che passa dai 23 anni e 8 m ... Scrive ansa.it