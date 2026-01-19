Frontale fra un suv e un mezzo di lavoro tre feriti di cui un minore

Lunedì pomeriggio, intorno alle 17, si è verificato un incidente all’incrocio di via Seriola a Mira, coinvolgendo un SUV e un mezzo di lavoro. L’impatto ha causato tre feriti, tra cui un minore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il fuoristrada è finito al di là dalla carreggiata e si è fermato rovesciandosi sull'argine. Una donna e un minorenne sono stati portati in ospedale. Il conducente del furgone è rimasto incastrato fra le lamiere: liberato dai vigili del fuoco Scontro tra un mezzo di lavoro e un suv lunedì pomeriggio verso le 17, alla rotonda di via Seriola a Mira. Probabilmente a causa di una mancata precedenza - è tutto in fase di ricostruzione - nell'incidente frontale il fuoristrada è finito al di là dalla carreggiata e si è fermato rovesciandosi sull'argine in pendenza vicino al corso d'acqua.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Tre feriti sulla Canaletto in un violento scontro frontale fra due autoNel tardo serata di mercoledì 17 dicembre, una violenta collisione frontale tra due auto lungo la via Canaletto, nel comune di San Prospero, ha provocato tre feriti. Leggi anche: Incidente nella notte: scontro frontale fra automobilisti, morto un 19enne. Tre i feriti Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Jeep Renegade: frontale ispirato alla Compass per la versione aggiornata - La futura generazione del SUV compatto di Jeep inizierà la sua produzione in Brasile nel 2028. clubalfa.it

Per i bambini che amano le ruspe, questo escavatore elettrico Truck 12V è il mezzo perfetto: grande, robusto e con un braccio frontale davvero funzionante. Braccio e comandi reali Due joystick comandano alzata, discesa e movimento della benna, così i bimb - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.