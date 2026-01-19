Fontanelle pirotecniche nei locali l' appello di Fontana | Vi prego non usatele più

Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha lanciato un appello ai gestori delle discoteche affinché evitino l’uso di fontanelle pirotecniche e effetti simili all’interno dei locali chiusi. Un invito alla responsabilità e alla sicurezza, volto a prevenire rischi e incidenti. La richiesta si inserisce in un contesto di attenzione crescente sulla tutela della salute e della sicurezza in ambienti di intrattenimento.

L'appello è accorato, ed è rivolto a tutti i gestori di discoteche: “Vi chiedo di non utilizzare più fontanelle pirotecniche o effetti simili nei locali al chiuso”. E poi: “Non è una richiesta solo formale, è un appello umano. Un attimo di spettacolo non vale il rischio di una tragedia”.Il postLo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Crans Montana, l’appello di Attilio Fontana alle discoteche lombarde: “Mai più fontanelle pirotecniche”

Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha rivolto un appello ai gestori di discoteche e locali notturni della regione, chiedendo maggiore attenzione alle norme di sicurezza. L’intervento arriva in seguito alla tragedia di Crans Montana e alla scoperta di situazioni irregolari anche in Lombardia, con l’obiettivo di prevenire incidenti e garantire un ambiente sicuro per tutti. Leggi anche: “Vi prego, aiutatemi”. Michelle Hunziker, appello disperato Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Crans Montana, l’appello di Attilio Fontana alle discoteche lombarde: “Mai più fontanelle pirotecniche” - Il messaggio del presidente della Regione dopo la chiusura di una locale notturno in provincia di Cremona per un principio di incendio con lo stesso innesco della strage in Svizzera. ilgiorno.it

COMPRO e SPARO i BOTTI di CAPODANNO 2026 dei CINESI: Shopping Tour, Unboxing e SPARO!

Crans-Montana, rispunta VIDEO promozionale cancellato dal sito Le Constellation dopo la strage: ospiti con sigari e fontanelle pirotecniche nelle bottiglie x.com

L’istante in cui parte il rogo in Svizzera. I giovani clienti alzano le bottiglie di champagne, in prossimità dei tappi sono già accese le fontanelle pirotecniche. Pochi secondi e il fuoco invaderà il piano interrato del locale Leggi l'articolo #Incendio - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.