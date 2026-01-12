Controlli in città e zoom sulle zone della movida | ammonimento per un 73enne sanzionati titolari di due locali

Nelle ultime settimane, le forze dell'ordine di Lecce hanno svolto controlli mirati nelle aree centrali e nelle zone della movida, per garantire la sicurezza pubblica. Durante le verifiche, è stato ammonito un uomo di 73 anni e sono state sanzionate due attività commerciali. Le operazioni si inseriscono nell’azione di contrasto alla criminalità diffusa e alla tutela dei cittadini.

