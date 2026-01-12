Controlli in città e zoom sulle zone della movida | ammonimento per un 73enne sanzionati titolari di due locali
Nelle ultime settimane, le forze dell'ordine di Lecce hanno svolto controlli mirati nelle aree centrali e nelle zone della movida, per garantire la sicurezza pubblica. Durante le verifiche, è stato ammonito un uomo di 73 anni e sono state sanzionate due attività commerciali. Le operazioni si inseriscono nell’azione di contrasto alla criminalità diffusa e alla tutela dei cittadini.
LECCE – Controlli sul territorio, da parte della polizia, nei giorni scorsi. Tra la vigilia dell’Epifania e ieri, gli agenti hanno effettuato verifiche nelle zone della città interessate da fenomeni come i reati contro il patrimonio, lo spaccio di droga e la “malamovida” in città. Un 73enne. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Ordinanze restittive nelle zone della movida, sanzionati cinque locali
Leggi anche: Controlli tra le vie della movida, parcheggiatori abusivi nel mirino: sei sanzionati e due denunciati
Controlli “interforze” in centro città e posti di blocco: avventori molesti in un locale, identificate 75 persone - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.