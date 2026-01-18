Grosseto incendio alle Strillaie | in fiamme rifiuti da smaltire Vigili del fuoco con autorespiratori

Nelle prime ore di oggi, 18 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti presso lo stabilimento di smaltimento rifiuti di Le Strillaie, a causa di un incendio che ha coinvolto materiale da smaltire. Due squadre, dotate di autorespiratori, sono intervenute per domare le fiamme e contenere i danni. L’intervento è ancora in corso per garantire la situazione sotto controllo.

GROSSETO – Nelle prime ore di oggi, 18 gennaio 2026, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenute presso lo stabilimento di smaltimento rifiuti situato in località Le Strillaie, nel comune di Grosseto, a seguito di un incendio. L'evento, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato i locali destinati alla raccolta e alla compattazione del materiale destinato allo smaltimento. Le squadre dei Vigili del Fuoco, operando sul posto ed equipaggiate con autorespiratori, hanno avviato le operazioni di spegnimento del materiale coinvolto, riuscendo a contenere l'incendio e a ridurre il rischio di propagazione agli altri settori dell'impianto.

