Fiaccolata a Brescello una beffa olimpionica

Brescello (Reggio Emilia), 19 gennaio 2026 - Settimane di preparativi, con l'attesa che era salita alle stelle giorno dopo giorno. Ma mentre tutti attendono l'ingresso della fiaccola in piazza per essere accesa la fiamma e dar vita al breve corteo in centro paese, il primo tedoforo viene fatto partire all'improvviso, proprio mentre il sindaco, le altre autorità e numerosi cittadini erano nell'area del palco. Non è andata molto bene la tappa di Brescello del passaggio della fiaccolata olimpica in vista dei Giochi di Milano-Cortina. Per la gente del posto una specie di "beffa", che non premia l'impegno del Comune e delle associazioni locali che si erano preparate con cura a questo evento.

