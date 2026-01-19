Festa per ragazzini senza autorizzazioni | 290 presenti a fronte di una capienza di 78 | scatta il blitz

Alezio, 290 giovani presenti in una festa non autorizzata e oltre la capienza consentita di 78 persone. L’evento, promosso sui social, ha portato all’intervento congiunto di carabinieri, polizia locale e funzionari comunali per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.

È accaduto nella serata di sabato, ad Alezio, sono intervenuti i carabinieri del posto, assieme alla polizia locale e all’Ufficio tecnico comunale. Al termine dei controlli disposte denuncia e sanzione ALEZIO – Un grande evento destinato ai ragazzi, pubblicizzato sulle piattaforme social nonostante il diniego del Comune, finisce con l’intervento di carabinieri, polizia locale e funzionari dell’Ufficio tecnico comunale. È accaduto nella tarda serata di sabato ad Alezio, nel noto locale “El Barrio verde”, dove era in corso una iniziativa con 290 partecipanti, molti dei quali minorenni, a fronte di una capienza massima di 78 persone.🔗 Leggi su Lecceprima.it

