Nuova festa nella discoteca senza autorizzazioni al Circo Massimo sequestrata
Il lupo perde il pelo ma non il vizio. È il caso del gestore di una discoteca al Circo Massimo. Già denunciato lo scorso fine settimana dopo aver accertato di essere sprovvisto delle necessarie autorizzazioni, il responsabile del locale ha pensato bene di organizzare un nuovo evento. Un azzardo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
QUESTA SERA! TI AMAVO - Solo HIT Anni '80 '90 '00! La nuova festa dedicata a tutta la musica che abbiamo amato, la musica che ci ha fatto innamorare, la musica che ci ha fatto ballare! ==================================== VENERDÌ 21 NOVE - facebook.com Vai su Facebook
Nuova veste per l’ex discoteca Taunus: al suo posto il primo hotel della zona. Ecco i dettagli - NUMANA Il Taunus di Numana, un tempo celebre discoteca e punto di riferimento per la movida e la vita notturna della Riviera del Conero, si trasforma in una nuova realtà ricettiva di charme: il Nu ... Secondo corriereadriatico.it