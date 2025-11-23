Nuova festa nella discoteca senza autorizzazioni al Circo Massimo sequestrata

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. È il caso del gestore di una discoteca al Circo Massimo. Già denunciato lo scorso fine settimana dopo aver accertato di essere sprovvisto delle necessarie autorizzazioni, il responsabile del locale ha pensato bene di organizzare un nuovo evento. Un azzardo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

