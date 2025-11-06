Degrado a Udine | l’intervento della Polizia Locale all’Ex Frigo

Mercoledì mattina la Polizia Locale di Udine, insieme al personale dell'ufficio manutenzioni, è intervenuta nell'area dell'ex Frigo per ripristinare le recinzioni divelte e impedire accessi non autorizzati. L'intervento segue a controlli effettuati nei giorni scorsi che avevano evidenziato la presenza di persone all'interno degli edifici dismessi. L'operato dell'amministrazione sulle aree abbandonate "L'intervento di oggi – ha dichiarato l'assessora alla Polizia Locale e Sicurezza Partecipata Rosi Toffano, sul posto insieme al comandante di Polizia Locale Paolo Carestiato – rientra in una più ampia azione di ricognizione e monitoraggio delle situazioni di degrado presenti in città.

