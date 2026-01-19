Fedez contro Giacomo Salvini del FQ il rapper pubblica la chat col giornalista dopo l' articolo sul referendum

Dopo l’articolo di Giacomo Salvini sul referendum pubblicato dal FQ, Fedez ha condiviso pubblicamente la chat con il giornalista, alimentando un confronto che ha attirato l’attenzione. Questa vicenda evidenzia come le discussioni tra pubblico e media possano diventare oggetto di dibattito pubblico, riflettendo le tensioni e le opinioni che circolano intorno a temi di attualità e libertà di espressione.

È scoppiata la polemica tra Fedez e Il Fatto Quotidiano, dopo un articolo del FQ a firma di Giacomo Salvini in cui si afferma che Fratelli d’Italia e, più in generale, il Comitato del Sì al Referendum avrebbe individuato nel cantante il suo testimonial. Sulle pagine del quotidiano si legge che ci sarebbero già state diverse interlocuzioni ed è riportato un virgolettato dell’artista (“Non ho nulla da dire, non lo farò per interposta persona”), sottolineando che Fedez non ha smentito la ricostruzione. Dopo la pubblicazione dell’articolo, il cantante ha attaccato il quotidiano. Sui social è stata anche condivisa la chat col giornalista. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Fedez testimonial del governo Meloni? L’ipotesi di assumerlo per il referendum: così il rapper aveva idea dopo le indagini su di lui

Recentemente si è diffusa la possibilità che Fedez venga scelto come testimonial per il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il rapper, coinvolto in alcune indagini, avrebbe espresso l’intenzione di collaborare con il governo Meloni. Questa ipotesi si basa su voci circolate tra gli addetti ai lavori, che indicano il suo nome come potenziale figura di supporto alla campagna referendaria.

