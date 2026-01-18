Fedez testimonial del governo Meloni? L’ipotesi di assumerlo per il referendum | così il rapper aveva idea dopo le indagini su di lui

Recentemente si è diffusa la possibilità che Fedez venga scelto come testimonial per il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il rapper, coinvolto in alcune indagini, avrebbe espresso l’intenzione di collaborare con il governo Meloni. Questa ipotesi si basa su voci circolate tra gli addetti ai lavori, che indicano il suo nome come potenziale figura di supporto alla campagna referendaria.

Ci sarebbe il nome di Fedez in cima alla lista dei testimonial valutati dal comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Come racconta Giacomo Salvini sul Fatto quotidiano, anche il fronte a favore del pezzo di riforma della Giustizia del governo si è messo a caccia di volti noti in vista del voto del 22 e 23 marzo. Già il tema referendario di per sé non smuove proprio le masse. Perciò, così come sta facendo il comitato per il No, che fa il pieno di attori, scrittori e professori, anche il fronte opposto sta provando a rispondere. Almeno per dare un po’ di incisività alla campagna sui social, affidata all’ex stratega del M5s Pietro Dettori. 🔗 Leggi su Open.online

