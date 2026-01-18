Federica Torzullo il corpo trovato nel campo del marito avrebbe i suoi vestiti | l’uomo è sotto interrogatorio

Federica Torzullo è stata trovata senza vita in un campo vicino alla proprietà del marito, i cui vestiti sono stati rinvenuti sul luogo. Questa mattina, i carabinieri sono intervenuti per un'ispezione approfondita, avviando le indagini con l'ausilio di esperti e scavando in un'area specifica. La vicenda è oggetto di indagine, con l'uomo sotto interrogatorio per chiarire le circostanze della morte.

A Anguillara, il corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto sotterrato vicino alla ditta del marito. L’identificazione è stata confermata grazie agli indumenti e agli oggetti trovati sul cadavere. Federica, 41 anni, era scomparsa l’8 gennaio scorso. Attualmente, prosegue l’interrogatorio dell’uomo coinvolto nel caso. La vicenda è al momento sotto approfondimento delle autorità competenti.

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia il 9 gennaio, è stata trovata morta nell'azienda del marito. Sul sito sono stati rinvenuti i suoi braccialetti e alcuni indumenti riconducibili a lei. L'uomo coinvolto si trova attualmente in caserma. La vicenda si svolge in un contesto di indagini in corso per chiarire le circostanze di questa tragedia.

