Il figlio di Del Piero via dalla Sanremese | Teniamo fede alla nostra etica morale e sportiva

Tobias Del Piero, 18 anni e figlio del leggendario Alex, si separa dalla Sanremese, club di Serie D con cui aveva firmato questa estate. La decisione riflette l’impegno del giovane atleta nel mantenere saldi i principi di etica e sportività, sottolineando il valore di una condotta corretta nel percorso professionale e personale. Un passo importante nella sua giovane carriera, all’insegna di rispetto e coerenza.

Del Piero jr se ne è andato, patron Masu «La Sanremese non guarda al cognome che porta qualsiasi giocatore o di chi è figlio» - Dietro l'assenza dai campi da gioco di Tobias, oltre la pubalgia, secondo i bene informati, ci sarebbero anche le dimissioni del suo mentore, l'ex DS biancoazzurro Simone Quintieri ... riviera24.it

Flop Del Piero, il figlio di Alex rescinde con la Sanremese senza mai esordire - Si chiude in anticipo la prima esperienza tra i grandi per Tobias Del Piero. msn.com

