Il figlio di Del Piero via dalla Sanremese | Teniamo fede alla nostra etica morale e sportiva

Tobias Del Piero, 18 anni e figlio del leggendario Alex, si separa dalla Sanremese, club di Serie D con cui aveva firmato questa estate. La decisione riflette l’impegno del giovane atleta nel mantenere saldi i principi di etica e sportività, sottolineando il valore di una condotta corretta nel percorso professionale e personale. Un passo importante nella sua giovane carriera, all’insegna di rispetto e coerenza.

Il figlio primogenito di Alex Del Piero, il 18enne Tobias, è stato svincolato dalla Sanremese, club di Serie D con cui aveva firmato in estate. Il presidente del club ligure spiega cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

