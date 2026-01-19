Falla negli auricolari Bluetooth | Gli hacker possono ascoltare le chiamate e tracciare gli spostamenti

Una vulnerabilità nella funzione Fast Pair di Google riguarda gli auricolari Bluetooth, che possono essere sfruttati da malintenzionati per ascoltare le chiamate e monitorare gli spostamenti degli utenti. Questo problema evidenzia l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere la privacy durante l’uso di dispositivi wireless. In questa guida, vengono illustrati i rischi e i consigli per ridurre i pericoli e garantire la sicurezza delle proprie conversazioni e dati.

Una falla nella funzione Fast Pair di Google permette agli auricolari Bluetooth di trasmettere audio e tracciare la posizione degli utenti: come proteggersi.🔗 Leggi su Fanpage.it Usi questi auricolari bluetooth? Le tue chiamate saranno intercettate: “Il rischio è alto”

L’uso diffuso degli auricolari Bluetooth solleva importanti questioni di privacy. Recenti studi evidenziano come le chiamate trasmesse tramite questi dispositivi possano essere vulnerabili a intercettazioni, rappresentando un rischio reale per gli utenti. Con la crescente popolarità degli auricolari wireless, è fondamentale essere consapevoli delle potenziali minacce alla sicurezza delle comunicazioni personali. "Hanno addestrato hacker cinesi": la falla che spaventa gli Usa

