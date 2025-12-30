Durante un intervento in un condominio di Gattatico, i Carabinieri hanno scoperto sostanze stupefacenti sul tavolo, trasformando un normale intervento per rumori molesti in un'operazione antidroga. La presenza di droga è stata rilevata grazie a una precisa circostanza, che ha portato all’identificazione di una donna trovata in possesso di sostanze illegali. L’episodio evidenzia come situazioni apparentemente semplici possano nascondere problemi più complessi.

Gattatico (Reggio Emilia), 30 dicembre 2025 – Quello che sembrava un comune intervento per sedare una lite condominiale o una serata troppo rumorosa si è trasformata in un’operazione antidroga Grazie a take circostanza, infatti, i Carabinieri della Stazione di Gattatico hanno individuato una donna trovata in possesso di sostanze stupefacenti. L’attività, scaturita da una segnalazione al 112, ha permesso di rinvenire dosi di cocaina e marijuana pronte per essere presuntivamente immesse sul mercato locale. Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i Carabinieri della stazione di Gattatico (RE) hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci una 41enne residente nel reggiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Schiamazzi in condominio: arrivano i carabinieri e trovano la droga sul tavolo

