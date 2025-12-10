Fonderie Pisano alla ex ArcelorMittal | la Cgil chiama alla riflessione

L’insediamento di Fonderie Pisano alla ex ArcelorMittal a Luogosano solleva diverse questioni tra i sindaci e le istituzioni locali. Mentre cresce la preoccupazione per le implicazioni economiche e sociali di questa operazione, la Cgil invita a una riflessione approfondita sui possibili effetti e sulle sfide che si presentano.

Tempo di lettura: 2 minuti Se da una parte, soprattutto da quelli dei sindaci sale la preoccupazione per l'insediamento di Fonderie Pisano a Luogosano per rilevare la ormai ex ArcelorMittal, a Cgil invita alla riflessione. La nota di FIM-CISL e FIOM-CGIL AVELLINO Reindustrializzazione di Luogosano: "Non è il tempo dei contrasti. Salute, ambiente e lavoro devono procedere insieme." Sin dall'inizio abbiamo accompagnato questo percorso con senso di responsabilità, convinti che la tutela dell'occupazione e la salvaguardia della salute non siano obiettivi contrapposti, ma due dimensioni che devono avanzare parallelamente.

