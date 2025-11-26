maltempo in campania oltre 250 gli interventi dei pompieri

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono oltre 250 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in Campania a causa del maltempo che imperversa dalla mattinata di ieri. Rischio cornicioni, alberi pericolanti e danni causati dalla pioggia alla base delle richieste di soccorso. Napoli, Avellino e Salerno le province più colpite. Le maggiori criticità in provincia di Salerno, dove nell’Agro Nocerino-Sarnese, tra i comuni di San Marzano, Pagani, Scafati, Nocera e Angri, si è intervenuto per l’esondazione di alcuni corsi d’acqua: vigili del fuoco specializzati in tecniche di soccorso acquatico hanno portato al sicuro persone bloccate in auto e quelle in difficoltà nei piani bassi di alcune abitazioni allagate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

