Estra è sempre lo stesso film Verona alza il muro e scappa via

In questa partita, Verona si impone con un punteggio di 81 a 67 contro Estra. La gara si è svolta con equilibrio, ma alla fine i padroni di casa sono riusciti a mantenere il vantaggio. Di seguito, i dettagli delle statistiche e delle performance dei giocatori di entrambe le squadre.

