Estra è sempre lo stesso film Verona alza il muro e scappa via
In questa partita, Verona si impone con un punteggio di 81 a 67 contro Estra. La gara si è svolta con equilibrio, ma alla fine i padroni di casa sono riusciti a mantenere il vantaggio. Di seguito, i dettagli delle statistiche e delle performance dei giocatori di entrambe le squadre.
ESTRA 67 TEZENIS 81 ESTRA: Saccaggi 9, Johnson 18, Gallo 7, Zanotti 7, Buva 14; Alessandrini 1, Stefanini 7, Magro 2, Campogrande 2, Stoch, Dellosto ne, Pinelli ne. All. Sacripanti. TEZENIS VERONA: Mcgee 20, Monaldi 11, Bolpin 4, Johnson 16, Poser 4; Ambrosin 8, Baldi Rossi 5, Serpilli 11, Spanghero 2, Kuzmanic ne, Pittana ne. All. Cavina. Arbitri: De Biase, Moretti, Picchi. Parziali: 14-18, 32-43, 49-57. Note: tiri da due Pistoia 1426, Verona 2442. Tiri da tre Pistoia 621, Verona 1027. Tiri liberi Pistoia 2124, Verona 34. Rimbalzi Pistoia 33, Verona 26. Settima sconfitta di fila, quattordicesima nelle ultime sedici gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Estra ko con Verona, Sacripanti: «Pagati gli errori nel 2° tempo» - Nei primi 20 raccolto meno di quanto prodotto» Non sarà certo una bella serata per coach “Pino” Sacri ... pistoiasport.com
