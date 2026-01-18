effetto crans montana sigilli alla storica discoteca piper di roma

Il locale storico di via Tagliamento, noto come il Piper, è stato sottoposto a sequestro preventivo. La decisione, ancora in attesa di convalida da parte dell’autorità giudiziaria, riguarda la chiusura temporanea della discoteca di Roma. Questo evento rappresenta un'importante evoluzione per la gestione e il futuro del locale, simbolo di diverse generazioni nella vita notturna della città.

Sigilli al Piper, storica discoteca della Capitale. Il locale di via Tagliamento è stato sottoposto a sequestro preventivo, che dovrà essere convalidato dall’autorità giudiziaria. All’interno la polizia avrebbe riscontrato modifiche strutturali all’impianto, rischi sotto il profilo dell’evacuazione, assenza di certificazioni e un numero di persone più alto rispetto a quello dovuto. I controlli della Questura nei locali di Roma vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia di Crans-Montana. All’interno della discoteca sarebbero state riscontrate anche pessime condizioni igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Feedpress.me

