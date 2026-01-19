Il settore dei musical a Milano affronta sfide significative, con show annullati e spettacoli in perdita. I grandi produttori teatrali sono al lavoro per trovare nuove strategie che possano riaccendere l’interesse del pubblico e ristabilire un equilibrio sostenibile. In un contesto in evoluzione, l’obiettivo è offrire proposte innovative per rilanciare un comparto fondamentale della scena culturale cittadina.

Milano – Mal di musical? Probabilmente no, ma i problemi ci sono e i grandi produttori teatrali guardano avanti intenzionati a correggere il tiro nella consapevolezza che il pubblico ha bisogno di nuovi stimoli per tornare a riempire le sale. Le produzioni di successo. Un super classico come “Cats”, atteso agli Arcimboldi dal 27 gennaio in versione orginale, funziona, lo “Sherlock Holmes” di Neri Marcoré, al Nazionale dal 28 gennaio e primo febbraio, pure, e così, a Roma, “Moulin Rouge! - Il Musical”, sotto quel Sistina Chapiteau che l’anno prossimo potrebbe migrare a Milano. Con “Sapore di mare” non è andata bene, “The Book of Mormon” ha faticato, e due anni fa lo sbarco allo Scalo Farini dello stesso Sistina Chapiteau è stato un salasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - È ora di cambiare musical: show annullati e spettacoli in perdita

Lina Sastri ha problemi di salute, annullati gli spettacoli al Teatro Campano e nel Napoletano

A causa di problemi di salute di Lina Sastri, sono stati annullati due spettacoli di

Spettacoli, musical e teatro. E la ’Grande parata di Natale’

Il periodo natalizio si anima con un ricco calendario di spettacoli, musical e rappresentazioni teatrali, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. La ‘Grande parata di Natale’ si distingue tra le tante iniziative, portando gioia e allegria a grandi e piccini. Un’occasione perfetta per vivere momenti unici e condividere il vero spirito delle feste in un clima di festa e divertimento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Incentivi, il Comune che offre fino a 8.000 euro per cambiare auto (anche diesel) - 000 euro per rottamare vecchi diesel e acquistare veicoli elettrici, ibridi, benzina, bi- virgilio.it