Spettacoli musical e teatro E la ’Grande parata di Natale’

Il periodo natalizio si anima con un ricco calendario di spettacoli, musical e rappresentazioni teatrali, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. La ‘Grande parata di Natale’ si distingue tra le tante iniziative, portando gioia e allegria a grandi e piccini. Un’occasione perfetta per vivere momenti unici e condividere il vero spirito delle feste in un clima di festa e divertimento.

È Natale! Sono diverse in questi giorni le iniziative musicali e di divertimento per grandi e piccini. A Pavia domani sera alle 21 al cineteatro Volta concerto di Natale con candlelight, il Quartetto ensemble di talentuose musiciste, composto da due violini, viola e violoncello, offre esibizioni eccezionali. Domenica alle 15 in piazzale Tevese spettacolo i ’Babbi Natale’, due artisti vestiti da Babbo e Mamma Natale portano in scena uno spettacolo natalizio unico, ricco di acrobazie spettacolari e numeri di giocoleria e fuoco che incantano il pubblico. Mercoledì 24 alle 15.30 con partenza da piazza della Vittoria la ’Grande parata di Natale’ toccherà corso Cavour e Strada Nuova in un clima di gioia e di colore, con trampolieri, come personaggi strappati ad un sogno, irrompono nelle vie o nelle piazze con i loro giochi acrobatici e le loro danze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

