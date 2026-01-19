durante lo speciale di che tempo che fa dedicato alla signora della musica italiana

U na serata di profonda emozione sul Nove. Durante lo speciale di Che Tempo Che Fa, intitolato Ornella senza fine, il conduttore Fabio Fazio ha svelato al grande pubblico l’omaggio che la città di Milano ha voluto tributare alla leggendaria cantante Ornella Vanoni. Il 18 gennaio, in diretta televisiva, è stata inaugurata una targa in memoriam all’interno di una nuova aiuola dedicata in largo Greppi, proprio davanti a quel Piccolo Teatro Strehler che fu la sua culla artistica. Ornella Vanoni, la signora della canzone italiana. guarda le foto Un’aiuola davanti al Piccolo Teatro Strehler per Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Stasera su Che Tempo Che Fa, va in onda lo speciale “Ornella senza fine”, dedicato alla cantante Ornella Vanoni. Fabio Fazio conduce una serata dedicata alla sua carriera, con ospiti, musica dal vivo e visite ai luoghi significativi per l’artista. Un’occasione per esplorare il percorso e le emozioni legate a una delle voci più rappresentative della musica italiana.

“Ornella senza fine” è uno speciale di Che tempo che fa dedicato a Ornella Vanoni, trasmesso in prima serata sul Nove. Con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e la squadra, si ripercorrono i momenti più significativi della carriera della cantante, offrendo un omaggio sincero e rispettoso. L’evento, in programma prossimamente, sarà un’occasione per celebrare il talento e la storia di una delle voci più rappresentative della musica italiana.

